Мамиашвили: Россия полноценно вернулись на международный ковер

Соревнования проходили в Братиславе с 7 по 13 апреля.
«Мы полноценно вернулись на международный ковер. Если бы не позиция МОК по окончательному определению состава на Игры, мы бы участвовали в Олимпийских играх, статистами бы там не были, однозначно. Но МОК жестко ограничил количество участников. Они нам указали, кто будет бороться, кто нет. В список попали 90% тех, кто в состав внутри России не попадали на Олимпиаду.
Отсутствие Садулаева? Чемпионат Европы в Братиславе от этого очень сильно потерял, и организаторы были расстроены. Присутствие Садулаева на любом чемпионате — это визитная карточка международной и российской борьбы.
У нас есть хорошие ребята: Заурбек Сидаков, Заур Угуев, Абдулрашид Садулаев. Молодые подрастают. Дай Бог, чтобы эти традиции продолжались. Любой сборной нужна звезда? В борьбе у нас нет звезд, у нас есть лидеры. Такими были Леван Тедиашвили, Иван Ярыгин, Володя Юмин. Бувайсар Сайтиев стал таким лидером. Как сказал Александр Александрович Карелин, среда формирует личность. Ты принимаешь на себя обязательства и несешь ответственность за традиции», — сказал Мамиашвили.
На чемпионате Европы в Словакии российские борцы завоевали 17 медалей — десять золотых, две серебряные и пять бронзовых. Российские борцы выступали на турнире под флагом Объединенного мира борьбы (UWW) и их не включили в официальный медиальный зачет соревнований.