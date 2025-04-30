Мамиашвили: Россия полноценно вернулись на международный ковер

«Мы полноценно вернулись на международный ковер. Если бы не позиция МОК по окончательному определению состава на Игры, мы бы участвовали в Олимпийских играх, статистами бы там не были, однозначно. Но МОК жестко ограничил количество участников. Они нам указали, кто будет бороться, кто нет. В список попали 90% тех, кто в состав внутри России не попадали на Олимпиаду.



Отсутствие Садулаева? Чемпионат Европы в Братиславе от этого очень сильно потерял, и организаторы были расстроены. Присутствие Садулаева на любом чемпионате — это визитная карточка международной и российской борьбы.



У нас есть хорошие ребята: Заурбек Сидаков, Заур Угуев, Абдулрашид Садулаев. Молодые подрастают. Дай Бог, чтобы эти традиции продолжались. Любой сборной нужна звезда? В борьбе у нас нет звезд, у нас есть лидеры. Такими были Леван Тедиашвили, Иван Ярыгин, Володя Юмин. Бувайсар Сайтиев стал таким лидером. Как сказал Александр Александрович Карелин, среда формирует личность. Ты принимаешь на себя обязательства и несешь ответственность за традиции», — сказал Мамиашвили.