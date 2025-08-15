Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Карелин тогда и сейчас: путь чемпиона вне спорта

Борец Александр Карелин — символ силы, известный во всем мире. Рассказываем, как сложилась судьба чемпиона, который завершил спортивную карьеру более 20 лет назад.

Елена Дьяченко
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Александр Карелин на поединке
Рассказываем, как изменилась жизнь легендарного борца.Источник: Новосибирск. История

В спорте Карелина называли «непобедимым», а за границей с опаской и восхищением произносили его фамилию. За пределами ковра он смог построить не менее впечатляющую карьеру: стал депутатом Государственной думы, начал курировать социальные проекты и остался в медиа. Сегодня интерес к нему по-прежнему велик не только у болельщиков, но и у тех, кто ищет примеры долгой и достойной карьеры за пределами спорта.

Александр Карелин: путь к легендарному титулу

Александр Карелин на пути к легендарному титулу
Александр отмечал, что в детстве сталкивался с критикой из-за своей внешности.Источник: Зинин Владимир/Фотохроника ТАСС

Александр Карелин родился в 1967 году в Новосибирске. В греко-римскую борьбу пришел в 13 лет, и уже через несколько лет он стал чемпионом СССР среди юниоров. С конца 1980-х Карелин оставался непобежденным на международной арене более 13 лет. За это время он трижды становился олимпийским чемпионом.

Когда некоторые подозревали непобедимого борца в допинге, советский тренер Вячеслав Миронов в интервью Sports Illustrated в 1991 году отметил: «Он просто уникален… Он из Сибири, и это важно. Там иногда выращивают таких. Суровый климат наделяет людей особой силой».

Его стиль, физическая мощь и техника сделали Карелина символом абсолютного превосходства в борьбе. Американская пресса прозвала его «The Russian Experiment», подчеркивая феноменальную выносливость и силу.

Сам спортсмен говорил о себе так: «Конечно, я благодарен за свою силу. Она делает меня самодостаточным. Когда я купил холодильник, я сам отнес его в свою квартиру на восьмом этаже. Но я всегда помню, что я не обычный мужчина. Я могу выиграть соревнования по борьбе, набрав достаточно очков, но, поскольку я не такой, как все, я должен побеждать нетипичными способами».

Завершение карьеры и новые амбиции

Александр Карелин до завершения карьеры
Уход из профессионального спорта стал началом новой борьбы, но уже за умы и здоровье молодежи.Источник: AP 2024

Александр объявил о завершении спортивной карьеры в октябре 2000 года, спустя несколько недель после финала Олимпиады в Сиднее, где он уступил Рулону Гарднеру. Решение объяснял тем, что достиг всего, чего хотел в спорте, и не видел смысла продолжать ради формальных побед.

Сначала он сосредоточился на общественной и образовательной деятельности: читал лекции в университетах и участвовал в программах популяризации здорового образа жизни. Параллельно занимался развитием спортивных проектов и представлял Россию на международных форумах.

Политическая и общественная деятельность

Александр Карелин в период политической и общественной деятельности
После завершения спортивной карьеры Карелин активно включился в общественную и политическую работу.Источник: Алексей Иванов, Спорт-Экспресс/ИТАР-ТАСС

В 1999 году он стал советником по спорту и физической культуре Председателя Правительства. С 1999 по 2020 год был депутатом Государственной думы, а с 2020 года — Сенатор. В парламенте он активно выступал за развитие спортивной инфраструктуры, поддержку спорта и продвижение физической культуры среди молодежи.

Помимо политической деятельности, он поддерживал детские спортивные школы, проводил мастер-классы и лекции для студентов, а также выступал на международных встречах по вопросам спорта, здоровья и этики в олимпийском движении. В 2010 году он стал членом комиссии МОК по образованию и наследию олимпийского движения.

Личная жизнь и семейные ценности

Александр Карелин с семьей
Карелин сохраняет образ стабильного и надежного человека как в глазах общества, так и в собственном кругу.Источник: legion-media

Александр Карелин предпочитает сохранять личную жизнь вдали от публичного внимания. Известно, что он женат и воспитывает детей, однако детали семейной жизни почти не появляются в СМИ. В интервью спортсмен отмечал, что он редко бывает дома, а воспитание детей — всецело заслуга жены.

Такой подход к личной жизни соответствует его привычке к дисциплине и умеренности: он избегает публичных скандалов и не использует семейные события для пиара, предпочитая концентрироваться на спорте, общественной работе и воспитании детей.

Как выглядит и чем живет сегодня

Александр Карелин сегодня
Его личный пример служит ориентиром для новых поколений спортсменов и поклонников.Источник: Sokolov Alexey / CC BY-SA 3.0 | ru.wikipedia.org

Сегодня Александр Карелин изменился: вместо спортивного трико — строгие костюмы и пиджаки, но в движениях все еще видна атлетическая выправка. Он регулярно участвует в спортивных и общественных мероприятиях, читает лекции, посещает форумы и церемонии награждения, оставаясь одним из самых узнаваемых лиц российского спорта.

Карелин по-прежнему поддерживает физическую форму. В одном из интервью он рассказал, что много тренируется, потому что любит поесть и немного выпить. Зарядка стала для него «возможность сохраниться в состоянии, которое называется силой».

Благодаря постоянной активности и вниманию к обществу, Александр Карелин сохраняет статус национальной легенды. Его имя остается символом силы, дисциплины и преданности спорту.