Александр Карелин тогда и сейчас: путь чемпиона вне спорта

В спорте Карелина называли «непобедимым», а за границей с опаской и восхищением произносили его фамилию. За пределами ковра он смог построить не менее впечатляющую карьеру: стал депутатом Государственной думы, начал курировать социальные проекты и остался в медиа. Сегодня интерес к нему по-прежнему велик не только у болельщиков, но и у тех, кто ищет примеры долгой и достойной карьеры за пределами спорта.
Александр Карелин: путь к легендарному титулу
Александр Карелин родился в 1967 году в Новосибирске. В греко-римскую борьбу пришел в 13 лет, и уже через несколько лет он стал чемпионом СССР среди юниоров. С конца 1980-х Карелин оставался непобежденным на международной арене более 13 лет. За это время он трижды становился олимпийским чемпионом.
Когда некоторые подозревали непобедимого борца в допинге, советский тренер Вячеслав Миронов в интервью Sports Illustrated в 1991 году отметил: «Он просто уникален… Он из Сибири, и это важно. Там иногда выращивают таких. Суровый климат наделяет людей особой силой».
Его стиль, физическая мощь и техника сделали Карелина символом абсолютного превосходства в борьбе. Американская пресса прозвала его «The Russian Experiment», подчеркивая феноменальную выносливость и силу.
Сам спортсмен говорил о себе так: «Конечно, я благодарен за свою силу. Она делает меня самодостаточным. Когда я купил холодильник, я сам отнес его в свою квартиру на восьмом этаже. Но я всегда помню, что я не обычный мужчина. Я могу выиграть соревнования по борьбе, набрав достаточно очков, но, поскольку я не такой, как все, я должен побеждать нетипичными способами».
Завершение карьеры и новые амбиции
Александр объявил о завершении спортивной карьеры в октябре 2000 года, спустя несколько недель после финала Олимпиады в Сиднее, где он уступил Рулону Гарднеру. Решение объяснял тем, что достиг всего, чего хотел в спорте, и не видел смысла продолжать ради формальных побед.
Сначала он сосредоточился на общественной и образовательной деятельности: читал лекции в университетах и участвовал в программах популяризации здорового образа жизни. Параллельно занимался развитием спортивных проектов и представлял Россию на международных форумах.
Политическая и общественная деятельность
В 1999 году он стал советником по спорту и физической культуре Председателя Правительства. С 1999 по 2020 год был депутатом Государственной думы, а с 2020 года — Сенатор. В парламенте он активно выступал за развитие спортивной инфраструктуры, поддержку спорта и продвижение физической культуры среди молодежи.
Помимо политической деятельности, он поддерживал детские спортивные школы, проводил мастер-классы и лекции для студентов, а также выступал на международных встречах по вопросам спорта, здоровья и этики в олимпийском движении. В 2010 году он стал членом комиссии МОК по образованию и наследию олимпийского движения.
Личная жизнь и семейные ценности
Александр Карелин предпочитает сохранять личную жизнь вдали от публичного внимания. Известно, что он женат и воспитывает детей, однако детали семейной жизни почти не появляются в СМИ. В интервью спортсмен отмечал, что он редко бывает дома, а воспитание детей — всецело заслуга жены.
Такой подход к личной жизни соответствует его привычке к дисциплине и умеренности: он избегает публичных скандалов и не использует семейные события для пиара, предпочитая концентрироваться на спорте, общественной работе и воспитании детей.
Как выглядит и чем живет сегодня
Сегодня Александр Карелин изменился: вместо спортивного трико — строгие костюмы и пиджаки, но в движениях все еще видна атлетическая выправка. Он регулярно участвует в спортивных и общественных мероприятиях, читает лекции, посещает форумы и церемонии награждения, оставаясь одним из самых узнаваемых лиц российского спорта.
Карелин по-прежнему поддерживает физическую форму. В одном из интервью он рассказал, что много тренируется, потому что любит поесть и немного выпить. Зарядка стала для него «возможность сохраниться в состоянии, которое называется силой».
Благодаря постоянной активности и вниманию к обществу, Александр Карелин сохраняет статус национальной легенды. Его имя остается символом силы, дисциплины и преданности спорту.