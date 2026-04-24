Садулаев одержал первую победу на чемпионате Европы с 2020 года

На первенстве Европы в столице Албании Тиране россиянин одержал победу над австрийцем Бенджамином Греилом (10:0).
Победив в квалификации, 29-летний Абдулрашид Садулаев вышел в четвертьфинал в весовой категории до 92 кг. После золота, завоеванного на ЧЕ-2020, россиянин не выступал на чемпионатах Европы.
Садулаеву 29 лет. Он является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным победителем чемпионатов мира и обладателем четырех золотых медалей чемпионатов Европы.
Для Садулаева это первый чемпионат Европы с 2020 года, когда он стал победителем турнира. В 2021 году спортсмен был вынужден пропустить соревнование из-за проблем со здоровьем, в 2022 и 2023 годах —по причине отстранения россиян от международных турниров, в 2024-м и 2025-м — в связи с проблемами с визой.