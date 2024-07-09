Французская спортсменка погибла, упав с парусника во время гонки

Как сообщает Афинское агентство новостей АМНА, в Греции погибла 40-летняя французская спортсменка, упав с парусника во время гонки. Соревнования стартовали рядом с Храмом Посейдона, а сама трагедия произошла на северо-западе от острова Касос.

«Гражданка Франции погибла, когда вчера вечером во время гонки упала с парусной лодки под флагом Испании в море к северо-западу от Касоса вместе с еще одним 36-летним членом экипажа — гражданином Украины. По данным портовой службы, оставшиеся семь членов экипажа парусника подняли упавших. 40-летняя женщина погибла. Гражданин Украины здоров», — говорится в заявлении команды.