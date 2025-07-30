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Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
2.34
X
2.91
П2
3.62
Футбол. Кубок России
1-й тайм
ЦСКА
0
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.55
П2
4.00
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.20
П2
19.00
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Мальме
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Лудогорец
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.61
П2
6.00
Футбол. Лига чемпионов
20:30
ФКСБ
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.33
П2
14.00
Футбол. Кубок России
20:45
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.90
П2
1.70
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.60
П2
2.19
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Маккаби
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.60
П2
4.20
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Ференцварош
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.36
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Панатинаикос
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.16
П2
4.16
Футбол. Лига чемпионов
21:30
Брейдаблик
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.95
П2
2.20
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Зальцбург
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.18
П2
6.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Серветт Ж
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.05
П2
1.80

Матч ЦСКА - Локомотив, 30 июля 2025, прямая трансляция

Футбол. Кубок России
30.07.2025
До начала:
0
дни
:
0
часы
:
0
мин.
Идет 1-й тайм
ЦСКА
0
:
Локомотив
0
Первый тайм: 0:0
Стадион: 
ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)
Москва
Главный судья
Рафаэль Шафеев
Все судьи
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.65
П2
4.00
Превью
Трансляция
Протокол

Информация о матче

Кубок России. 30 июля 2025 года на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в городе Москва сойдутся команды «ЦСКА» и «Локомотив». Встреча назначена на 18:30, в это время вы можете присоединиться к онлайн-трансляции на нашем сайте.

Редакция проекта Спорт Mail подготовила свой прогноз для матча «ЦСКА» - «Локомотив». Полная подробная информация о статистике, коэффициентах, составах команд перед началом поединка поможет сделать выигрышную ставку на результат матча.

Трансляция
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Источник: Чемпионат.com
Баринов открылся перед штрафной и пробил! Мяч после рикошета прилетел в руки Торопу.
🔥 Шанс у «Локомотива»! Комличенко продвинулся по центру и сделал проникающий пас в штрафную, Самошников набежал и в касание пробил низом — Тороп ногой отразил мяч!
Кисляк проиграл позицию и в центре поля снёс в подкате Сарвели, сорвав быструю атаку железнодорожников.
Борьба в штрафной ЦСКА, Годяев прокинул себе мяч на ход и рухнул после контакта с Мойзесом. Но арбитр устно предупредил игрока «Локомотива» за картинное падение.
Мойзес подключился к атаке по левому флангу и выполнил подачу прямо в руки Веселову.
Матч начался! Армейцы разыграли мяч с центра поля.
Стартовые составы команд. ЦСКА: Тороп, Гайич, Абдулкадыров, Дивеев, Мойзес, Глебов, Обляков (капитан), Кисляк, Круговой, Алвес, Алеррандро. «Локомотив»: Веселов, Фассон, Погостнов, Ньямси, Сильянов, Баринов (капитан), Годяев, Сарвели, Самошников, Салтыков, Комличенко.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: ЦСКА — «Локомотив». Это соперники по группе D. Начало московского дерби запланировано на 18:30 по московскому времени.
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
23
Джамалутдин Абдулкадыров
78
Игорь Дивеев
27
Мойзес
3
Данил Круговой
22
Милан Гаич
10
Иван Обляков
7
Матеус Алвес
31
Матвей Кисляк
17
Кирилл Глебов
9
Алеррандро
Локомотив
16
Даниил Веселов
5
Жерзино Ньямси
45
Александр Сильянов
59
Егор Погостнов
3
Лукас Фассон
77
Илья Самошников
6
Дмитрий Баринов
90
Данила Годяев
14
Никита Салтыков
8
Владислав Сарвели
27
Николай Комличенко
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Главные тренеры
Фабио Челестини
Михаил Галактионов

История личных встреч

Футбол. Премьер-лига
19.05.2025
Локомотив
2
:
ЦСКА
2
Футбол. Премьер-лига
18.08.2024
ЦСКА
0
:
Локомотив
1
Футбол. Премьер-лига
13.04.2024
Локомотив
3
:
ЦСКА
3
Футбол. Премьер-лига
05.08.2023
ЦСКА
4
:
Локомотив
1
Футбол. Премьер-лига
23.04.2023
ЦСКА
1
:
Локомотив
1
Футбол. Премьер-лига
29.10.2022
Локомотив
0
:
ЦСКА
1
Футбол. Премьер-лига
12.03.2022
Локомотив
1
:
ЦСКА
2

Последние игры

ЦСКА
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
27.07.2025
ЦСКА
2
:
Ахмат
1
Футбол. Премьер-лига
21.07.2025
Оренбург
0
:
ЦСКА
0
Футбол. Суперкубок России
12.07.2025
Краснодар
0
:
ЦСКА
1
Футбол. Кубок России
01.06.2025
П 3:4
Ростов
0
:
ЦСКА
0

Следующий матч

Футбол. Кубок России
01.10.2025
Локомотив
:
ЦСКА

Таблица коэффициентов 1x2

Букмекер
П1
Х
П2
1.90
3.55
4.00
1.96
3.47
3.95
1.85
3.54
3.98
1.90
3.65
4.00

Новости команд

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продолжается 1-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится матч ПФК ЦСКА и «Локомотива». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени. Команды назвали стартовые составы на игру.

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состоится матч 1-го тура Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Локомотивом». Игра начнется в 18:30 мск на стадионе «ВЭБ Арена». Главный арбитр матча — Рафаэль Шафеев (Волгоград). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

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Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях среды, 30 июля, которые стоят того, чтобы их посмотреть. Кубок России. ЦСКА — «Локомотив» Где смотреть: «Матч ТВ» и «Матч Премьер» 29 июля стартовал 1-й тур Кубка России — 2025 в РПЛ. Мы уже видели матч чемпиона минувшего сезона «Краснодара», и настало время сразиться двум топовым командам. ЦСКА и «Локомотив» — однозначные «жители» верхней части таблицы.

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ЦСКА является действующим победителем турнира. МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Программа первого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу продолжится в среду четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Динамо» (Махачкала) — «Пари Нижний Новгород», ЦСКА — «Локомотив», «Ахмат» — «Зенит» и «Ростов» — «Спартак».

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