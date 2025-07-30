Кубок России. 30 июля 2025 года на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в городе Москва сойдутся команды «ЦСКА» и «Локомотив». Встреча назначена на 18:30, в это время вы можете присоединиться к онлайн-трансляции на нашем сайте.

Редакция проекта Спорт Mail подготовила свой прогноз для матча «ЦСКА» - «Локомотив». Полная подробная информация о статистике, коэффициентах, составах команд перед началом поединка поможет сделать выигрышную ставку на результат матча.