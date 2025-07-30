Баринов открылся перед штрафной и пробил! Мяч после рикошета прилетел в руки Торопу.
Кубок России. 30 июля 2025 года на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в городе Москва сойдутся команды «ЦСКА» и «Локомотив». Встреча назначена на 18:30, в это время вы можете присоединиться к онлайн-трансляции на нашем сайте.
Редакция проекта Спорт Mail подготовила свой прогноз для матча «ЦСКА» - «Локомотив». Полная подробная информация о статистике, коэффициентах, составах команд перед началом поединка поможет сделать выигрышную ставку на результат матча.
49
Владислав Тороп
23
Джамалутдин Абдулкадыров
78
Игорь Дивеев
27
Мойзес
3
Данил Круговой
22
Милан Гаич
10
Иван Обляков
7
Матеус Алвес
31
Матвей Кисляк
17
Кирилл Глебов
9
Алеррандро
16
Даниил Веселов
5
Жерзино Ньямси
45
Александр Сильянов
59
Егор Погостнов
3
Лукас Фассон
77
Илья Самошников
6
Дмитрий Баринов
90
Данила Годяев
14
Никита Салтыков
8
Владислав Сарвели
27
Николай Комличенко
Фабио Челестини
Михаил Галактионов