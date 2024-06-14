Шотландские фанаты чуть не уронили самолет по дороге в Германию: видео

«Шотландия — очень хорошая команда, у которой в составе четыре или пять важных игроков. Они делают много забросов. Их команда добилась большого прогресса в том, как играют в футбол. У них, безусловно, экстраординарный менталитет. Мы находимся под бо́льшим давлением, чем шотландцы. Нам хочется выиграть первый матч. Я также требую от команды веры в себя. У нас хорошие игроки, и мы продемонстрировали наш менталитет в последних матчах. У сборной Германии есть все, что нужно, и мы хотим показать это на поле», — сказал Нагельсманн на пресс-конференции.