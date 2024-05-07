Джей Джей Уотт готов возобновить карьеру, если об этом попросит главный тренер «Хьюстона»

«Я провел 12 великолепных лет в лиге и благодарен судьбе за то, чтобы вышел из игры здоровым. В прошлом году я сказал Демико: “Звони только в крайнем случае, но если все-таки позвонишь, я приеду”. И он знает, что звать меня надо только если сильно потребуется.



Это последний год, когда предложение действует, потому что я не собираюсь дальше тренироваться так, как тренируюсь сейчас. Но вообще я не жду звонка — у них отличный состав», — сказал Уотт.