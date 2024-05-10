Жизель Бундхен негативно отреагировала на «прожарку» Тома Брэди. Она считает, что к ее семье отнеслись без уважения

Комики шутили о решении Брэди возобновить карьеру вопреки желанию Жизель, о ее любовной интрижке с тренером по джиу-джитсу и о разводе супругов.

«У тебя больше чемпионских перстней, чем у меня, но я пережил то, что тебе уже не удастся: каково это быть первым номером на драфте, а также 28-летнюю годовщину свадьбы», — заявил со сцены бывший квотербек «Нью-Ингленд Пэтриотс» Дрю Бледсо.

Как сообщила комик Никки Глейзер после эфира, было принято решение оставить вне шуток только детей и владельца «Пэтриотс» Роберта Крафта.

Комик Джефф Росс упомянул скандальный инцидент Крафта с массажистками, после чего Том Брэди подошел к нему и сказал больше так не делать.