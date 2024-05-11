Том Брэди извинился перед Жизель Бундхен за шутки в ее адрес на «прожарке»

«У Жизель и Тома существует правило, по которому они не говорят в прессе плохо друг о друге или их браке и разводе. Она была оскорблена и расстроена комментариями в “прожарке” и считает, что ее новые отношения не должны быть в это вовлечены. Том связался с ней, чтобы принести извинения. Сейчас они общаются только о детях», — говорится в материале издания Us Weekly.