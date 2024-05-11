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11:57 (мск), источник: Sports

Том Брэди извинился перед Жизель Бундхен за шутки в ее адрес на «прожарке»

Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди связался с бывшей женой Жизель Бундхен и извинился за шутки, которые были высказаны в ее адрес во время прямого эфира «Величайшей прожарки в истории» на Netflix.

Источник: Reuters

Комики во время шоу шутили о разводе супругов, а также о новых романтических отношениях Бундхен с тренером по джиу-джитсу.

«У Жизель и Тома существует правило, по которому они не говорят в прессе плохо друг о друге или их браке и разводе. Она была оскорблена и расстроена комментариями в “прожарке” и считает, что ее новые отношения не должны быть в это вовлечены. Том связался с ней, чтобы принести извинения. Сейчас они общаются только о детях», — говорится в материале издания Us Weekly.

Как сообщается, Брэди не знал о материале комиков. Во время церемонии он остро отреагировал на шутку комика Джеффа Росса о владельце «Пэтриотс» Роберте Крафте, и попросил его больше так не шутить.

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