16:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Американский футболист убежал от проститутки из номера отеля

Игрок в американский футбол Терелл Льюис убежал от проститутки из номера отеля. Об этом пишет TimesNow.

Источник: AFP 2023

Лайнбэкер «Филадельфии Иглз» отказался платить за услугу. Девушка в голом виде побежала за ним, это сняли на видео и выложили в сеть. Ролик за сутки набрал больше 12 миллионов просмотров.

В комментариях фанаты «Филадельфии» предложили руководству клуба разорвать контракт с Льюисом и подписать с девушкой. Она практически не уступала в скорости бега профессиональному спортсмену.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон признался в избиении семи проституток под действием наркотиков. По его словам, в какой-то момент он запаниковал и подумал, что девушки хотят его ограбить.

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