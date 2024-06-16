Американский футболист убежал от проститутки из номера отеля

Лайнбэкер «Филадельфии Иглз» отказался платить за услугу. Девушка в голом виде побежала за ним, это сняли на видео и выложили в сеть. Ролик за сутки набрал больше 12 миллионов просмотров.

В комментариях фанаты «Филадельфии» предложили руководству клуба разорвать контракт с Льюисом и подписать с девушкой. Она практически не уступала в скорости бега профессиональному спортсмену.