15:19 (мск), источник: Sports

Защитник «Джексонвилла» Джош Аллен сменил фамилию

Лайнбекер «Джексонвилл Джегуарс» Джош Аллен официально сменил фамилию на Хайнс-Аллен.

Источник: AP 2023

Таким образом футболист отдал дань уважения семье по материнской линии.

Три сестры футболиста выступали в студенческом баскетболе под фамилией Хайнс-Аллен. Одна из них — Майиша Хайнс-Аллен — выступает за клуб «Вашингтон Мистикс» в женской НБА.

Грегори Хайнс, дядя Джоша Аллена, был выбран «Голден Стейт Уорриорз» в пятом раунде драфта НБА в 1983 году.

В «Баффало Биллс» выступает квотербек Джош Аллен. В 2021 году лайнбекер «Джегуарс» сделал на нем сэк во время очной встречи.

В апреле этого года Джош Хайнс-Аллен подписал 5-летний контракт с «Джексонвиллом» на $150 млн.

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