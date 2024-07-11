Защитник «Джексонвилла» Джош Аллен сменил фамилию

Таким образом футболист отдал дань уважения семье по материнской линии.

Три сестры футболиста выступали в студенческом баскетболе под фамилией Хайнс-Аллен. Одна из них — Майиша Хайнс-Аллен — выступает за клуб «Вашингтон Мистикс» в женской НБА.

Грегори Хайнс, дядя Джоша Аллена, был выбран «Голден Стейт Уорриорз» в пятом раунде драфта НБА в 1983 году.

В «Баффало Биллс» выступает квотербек Джош Аллен. В 2021 году лайнбекер «Джегуарс» сделал на нем сэк во время очной встречи.