«Каролина» отправила в отставку вице-президента по кадрам. На следующий день ему предъявили обвинения в домашнем насилии

Накануне Уилсон был освобожден со своего поста в «Пэнтерс». В официальном пресс-релизе клуб воздержался от дополнительных комментариев.

Уилсон в прошлом был футболистом и всю профессиональную карьеру провел в «Каролине». За 12 сезонов он 5 раз попадал в Матч звезд и был введен в Кольцо славы клуба в 2015 году.