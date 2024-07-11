«Каролина» отправила в отставку вице-президента по кадрам. На следующий день ему предъявили обвинения в домашнем насилии
Бывшему вице-президенту «Каролина Пэнтерс» по кадровым вопросам Эдриену Уилсону предъявлены три обвинения в домашнем насилии.
Бывшему вице-президенту «Каролина Пэнтерс» по кадровым вопросам Эдриену Уилсону предъявлены три обвинения в домашнем насилии.
Инцидент, в котором обвиняется Уилсон, произошел 1 июня.
Накануне Уилсон был освобожден со своего поста в «Пэнтерс». В официальном пресс-релизе клуб воздержался от дополнительных комментариев.
Уилсон в прошлом был футболистом и всю профессиональную карьеру провел в «Каролине». За 12 сезонов он 5 раз попадал в Матч звезд и был введен в Кольцо славы клуба в 2015 году.
По завершении карьеры Уилсон работал в скаутском департаменте «Аризона Кардиналс». В 2022 году он временно исполнял обязанности генерального менеджера команды после отстранения Стива Кайма.
Перед сезоном-2023 Уилсон вернулся в «Каролину».