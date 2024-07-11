На победу «Лас-Вегаса» в Супербоуле поставили $31 тысячу. Команда выходила в плей-офф дважды за последние 20 лет
В Неваде зарегистрирована ставка на победу «Лас-Вегас Рейдерс» в Супербоуле в предстоящем сезоне НФЛ размером в 31 тысячу долларов.
В Неваде зарегистрирована ставка на победу «Лас-Вегас Рейдерс» в Супербоуле в предстоящем сезоне НФЛ размером в 31 тысячу долларов.
В случае победы беттор заработает $2.48 млн. Коэффициент на победу составляет 81.00.
Последний раз «Рейдерс» выходили в Супербоул по итогам сезона-2002. С тех пор команда лишь дважды выходила в плей-офф (2016, 2021), но не одержала там ни одной победы.
Минувший сезон «Лас-Вегас» завершил с результатом 8−9, отправив в отставку главного тренера Джоша Макдэниелса.