15:21 (мск), источник: Sports

На победу «Лас-Вегаса» в Супербоуле поставили $31 тысячу. Команда выходила в плей-офф дважды за последние 20 лет

В Неваде зарегистрирована ставка на победу «Лас-Вегас Рейдерс» в Супербоуле в предстоящем сезоне НФЛ размером в 31 тысячу долларов.

Источник: AP 2023

В случае победы беттор заработает $2.48 млн. Коэффициент на победу составляет 81.00.

Последний раз «Рейдерс» выходили в Супербоул по итогам сезона-2002. С тех пор команда лишь дважды выходила в плей-офф (2016, 2021), но не одержала там ни одной победы.

Минувший сезон «Лас-Вегас» завершил с результатом 8−9, отправив в отставку главного тренера Джоша Макдэниелса.

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