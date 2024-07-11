15:22 (мск), источник: Sports

Даванте Адамс признался, что Аарон Роджерс по-прежнему пытается заманить его в «Джетс»

Ресивер «Лас-Вегас Рейдерс» Даванте Адамс в подкасте Up and Adams рассказал о взаимоотношениях с бывшим одноклубником, квотербеком «Нью-Йорк Джетс» Аароном Роджерсом.

Источник: AP 2023

«Воссоединиться с ним в “Джетс”? Он постоянно об этом говорит. Но все ведь не так просто. Конечно, мы можем встретиться, вспомнить прежние деньки и обсудить разные возможности, но я игрок “Рейдерс”, и он это знает», — сказал Адамс.

Адамс и Роджерс вместе выступали за «Грин-Бэй Пэкерс» с 2014-го по 2021-й включительно. В последние 4 года Адамс в среднем за сезон набирал 119 приемов мяча, 1463 ярда и 14.5 тачдауна.

В прошлое межсезонье в «Джетс» перешли несколько бывших одноклубников Роджерса из «Пэкерс»: квотербек Бретт Рипен, ресиверы Рэнделл Кобб и Аллен Лазард, тренер Натаниэл Хэкетт.

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