Экс-квотербеку «Кливленда» Берни Козару требуется пересадка печени из-за цирроза

Диагноз Козару поставили 16 месяцев назад. В феврале этого года экс-квотербеку также диагностировали болезнь Паркинсона.

«Мое тело меня предало. В декабре я был на игре “Браунс” против “Джетс” и уже думал, что не смогу добраться оттуда домой. Я выдержал и продолжал избегать врачей до нового года. В больнице мне сделали обширное переливание крови, и постоянно спрашивали — как вы еще живы? Как вы ходите? У вас очень низкий уровень гемоглобина», — рассказал Козар.

После посещения Супербоула в Лас-Вегасе в феврале 60-летнего Козара госпитализировали на несколько дней.

Берни Козар выступал за «Браунс» с 1985-го по 1993-й и покинул клуб из-за конфликта с главным тренером Биллом Беличиком. В 1993 году квотербек выиграл Супербоул в качестве запасного игрока «Даллас Каубойс». Карьеру Козар завершил после 3 лет выступлений за «Майами Долфинс».