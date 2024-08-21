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Кольт Маккой завершил карьеру после 12 сезонов в НФЛ

Экс-квотербек «Аризона Кардиналс» Кольт Маккой объявил о завершении футбольной карьеры.

Источник: AP 2023

Маккой был выбран в 3-м раунде драфта 2010 года клубом «Кливленд Браунс» после сезона без поражений за команду университета Техаса.

За два сезона в «Браунс» квотербек провел в стартовом составе 21 матч и выиграл 6 из них.

Впоследствии Маккой выступал в роли дублера за «Сан-Франциско Фотинайнерс», «Вашингтон Редскинс», «Нью-Йорк Джайентс» и «Аризону».

Всего за карьеру Маккой провел в стартовом составе 36 матчей, выиграл 11 из них, набрал 7 975 ярдов пасом и 34 тачдауна при 32 перехватах.

В ближайшее время Маккой будет комментировать матчи студенческой конференции «Большая десятка» (Big Ten).