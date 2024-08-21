Кольт Маккой завершил карьеру после 12 сезонов в НФЛ

Маккой был выбран в 3-м раунде драфта 2010 года клубом «Кливленд Браунс» после сезона без поражений за команду университета Техаса.
За два сезона в «Браунс» квотербек провел в стартовом составе 21 матч и выиграл 6 из них.
Впоследствии Маккой выступал в роли дублера за «Сан-Франциско Фотинайнерс», «Вашингтон Редскинс», «Нью-Йорк Джайентс» и «Аризону».
Всего за карьеру Маккой провел в стартовом составе 36 матчей, выиграл 11 из них, набрал 7 975 ярдов пасом и 34 тачдауна при 32 перехватах.
В ближайшее время Маккой будет комментировать матчи студенческой конференции «Большая десятка» (Big Ten).