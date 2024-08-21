«Если ужасный человек будет вам что-то повторять, вы начнете в это верить». Танговаилоа раскритиковал бывшего тренера «Майами»

Танговаилоа попросили сравнить двух его тренеров в профессиональной карьере — Флореса и нынешнего главного тренера «Долфинс» Майка Макдэниела.
«Представьте, что вы просыпаетесь каждое утро, и я говорю вам, что вы не справляетесь со своей работой, что вам здесь не место, что вместо вас здесь должен быть кто-то другой, что вы ничего не заслужили. А затем приходит другой специалист и говорит вам: чувак, да ты идеально нам подходишь. Ты точен. Ты лучший вот в этом и этом. К кому бы вы больше хотели прислушаться — к первому или второму?
Чем больше слышишь каких-то вещей, не важно, хороших или плохих, тем больше начинаешь в них верить. И не важно кто ты, хоть президент США, если ужасный человек говорит то, что ты не хочешь или даже не должен слышать, то начинаешь все эти вещи примерять на себя. Вот что произошло. Два года я пытаюсь от этого избавиться», — добавил Туа.
Флорес возглавил «Майами» перед сезоном-2020 после 11 лет работы в «Нью-Ингленд Пэтриотс» под руководством Билла Беличика. Специалист по ходу дебютного сезона несколько раз сажал квотербека-новичка в запас, а в следующее межсезонье пытался обменять Дешона Уотсона из «Хьюстон Тексанс».
«Я искренне рад за последние успехи Туа и желаю ему только всего наилучшего. Его [высказывания] отразились на мне в негативном ключе. Я ведь тоже человек. Но в то же время я расцениваю это так: какой урок я могу из этого извлечь, чтобы стать лучше?», — сказал Флорес.