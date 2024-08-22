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Аарон Роджерс: Эти тренировочные сборы были самыми утомительными за последние 7−8 лет

Квотербек «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс оценил тренировочные сборы команды.

«Я бы сказал, что в этом году тренировочные сборы проходят тяжелее, чем год назад. Пожалуй, это самые утомительные сборы, которые у меня были за последние 7−8 лет», — сказал Роджерс.

По подсчетам главного тренера команды Роберта Сале, «Джетс» отработали на 300 розыгрышей больше, чем к этому же моменту в прошлом году.

«Некоторые возрастные игроки любят самую интенсивную часть сборов, когда нужно пахать. Считается, что чем тяжелее даются сборы, тем легче потом играть в сезоне. А некоторые считают ровно наоборот. Вы знаете, как бывает: стоит команде добиться успеха с каким-то подходом, как все начинают его копировать», — добавил Роджерс.

«Джетс» проведут заключительный матч предсезонки против «Нью-Йорк Джайентс» в ночь с субботы на воскресенье. Игра начнется в 2:30 мск.

Маловероятно, что 40-летний Роджерс примет участие в матче. Две первых игры предсезонки он пропустил по решению тренера.