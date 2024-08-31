Ресивер «Чифс» Раши Райс не будет отстранен по ходу сезона-2024 из-за участия в автомобильной аварии

В исключительных случаях футболистов могут добавлять в особый список комиссионера, и тогда они не имеют права играть или тренироваться с командой. Так случилось с защитником-новичком «Кливленд Браунс» Майклом Холлом, который был арестован 13 августа за угрозы своей невесте при помощи огнестрельного оружия.