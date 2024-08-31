Ресивер «Чифс» Маркиз Браун не сыграет в матче первого тура из-за травмы плеча

Об этом сообщил главный тренер действующих чемпионов Энди Рид.
Браун получил травму в начале предсезонки, но не успел восстановиться к началу регулярного сезона.
Браун пополнил состав «Чифс» в это межсезонье, подписав годичный контракт. Ранее он выступал за «Аризона Кардиналс» и «Балтимор Рейвенс».
Без него роль главных адресатов для передач Патрика Махоумса будут исполнять тайт-энд Трэвис Келси и ресиверы Раши Райс и Зейвьер Уорти.
Регулярный сезон НФЛ откроется матчем «Канзас-Сити Чифс» — «Балтимор Рейвенс» в ночь с четверга на пятницу. Начало матча в 3:20 мск.