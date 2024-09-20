Джордан Лав приступил к тренировкам впервые после полученной в Бразилии травмы. Квотербек сохраняет шанс сыграть против «Теннесси»

Изначально предполагалось, что разыгрывающий пропустит от 3 до 6 недель, но уже перед матчем второго тура Лав фигурировал в отчете о травмированных в статусе «участие под вопросом». В конечном счете Лав не попал в заявку на матч, а в стартовом составе сыграл Малик Уиллис.