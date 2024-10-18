Кикер Брэндон Макманус присоединился к «Пэкерс». Ранее с игрока сняли обвинения в сексуальных домогательствах

Макманус оставался свободным агентом после отчисления из «Вашингтон Коммандерс» 2 июня. Увольнению предшествовали обвинения в сексуальных домогательствах.
Иск против кикера подали две стюардессы, обслуживавшие в прошлом году рейс из Лондона в Джексонвилл. Выступавший тогда за «Джегуарс» Макманус, по их словам, вел себя неподобающе и приставал к ним.
Суд не нашел доказательств вины игрока. НФЛ также не стала накладывать дисквалификацию.
33-летний Макманус выступает в НФЛ с 2014 года. Большую часть карьеры он провел за «Денвер Бронкос».
За карьеру Макманус реализовал 81.4% филд-голов и 97.2% экстра-пойнтов.
Уволенный из «Пэкерс» Нарвисон реализовывал 70.6% филд-голов и допустил два промаха в игре с «Аризона Кардиналс».