«Детройт» узнал у «Джетс» о возможности обмена Хаасона Реддика

Как сообщает инсайдер Джозина Андерсон, обмен Реддика в «Детройт» маловероятен. По условиям весеннего обмена игрока в «Джетс» из «Филадельфии Иглс», если нью-йоркский клуб захочет отправить Реддика в команду из Национальной конференции, он должен будет отдать «Иглс» выбор во 2-м раунде драфта-2026.