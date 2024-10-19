Оливия Калпо взволновала поклонников совместной фотографией с мужем-футболистом

Несколько месяцев после свадьбы были наполнены моментами счастья, которые Оливия опубликовала в своих соцсетях и подписала: «В последнее время всего понемногу». Поклонников модели больше всего заинтересовало фото, где она в шелковом платье в цветочек позирует рядом с Маккэффри, который держит руку у нее на животе.