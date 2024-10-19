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Оливия Калпо взволновала поклонников совместной фотографией с мужем-футболистом

Американская модель и обладательница титулов «Мисс Род-Айленд США», «Мисс США 2012» и «Мисс Вселенная 2012» Оливия Калпо начала встречаться с футболистом НФЛ Кристианом Маккэффри в 2019 году, а в июле этого года пара сыграла свадьбу.

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Несколько месяцев после свадьбы были наполнены моментами счастья, которые Оливия опубликовала в своих соцсетях и подписала: «В последнее время всего понемногу». Поклонников модели больше всего заинтересовало фото, где она в шелковом платье в цветочек позирует рядом с Маккэффри, который держит руку у нее на животе.

Подписчики предположили, что пара ждет ребенка: «На фото Кристиан прикасается к твоему животу…», «Почему у меня остановилось сердце, когда он положил руку на твой живот? Ты выглядишь такой счастливой на всех этих фотографиях», «Ребенок?» — написали некоторые из фанатов.

Калпо и Маккэффри пока никак не ответили на столь волнующий вопрос, но стоит заметить, что девушка на последних фото прикрывает живот. А на показе «Victoria’s Secret» Оливия брала интервью у гостей в пиджаке оверсайз, который не позволял рассмотреть ее фигуру.