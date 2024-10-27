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В перерыве матча НФЛ в Мюнхене выступит Machine Gun Kelly

Рэпер и музыкальный артист mgk (ранее известный как Machine Gun Kelly) выступит в хафтайм-шоу матча НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» — «Каролина Пэнтерс», который пройдет в немецком городе Мюнхен.

В прошлом году пластинка mgk «Mainstream Sellout» была номинирована на Грэмми в категории «лучший рок-альбом».

Матч «Нью-Йорк Джайентс» — «Каролина» пройдет 10 ноября, в воскресенье, и начнется в 17:30 мск.