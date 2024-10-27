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«Даллас» перевел раннинбека Дэлвина Кука из тренировочного состава в основной перед матчем с «Сан-Франциско»

Раннинбек Дэлвин Кук добавлен в основной состав «Даллас Каубойс».

Бывший игрок «Миннесота Вайкингс» подписал контракт с «Далласом» в августе и несколько месяцев провел в тренировочном составе.

«Даллас» — худшая команда в лиге по выносным ярдам (77.2 за игру). Рико Даудл и Эзикиел Эллиотт занесли только 2 выносных тачдауна.

29-летний Кук на протяжении 6 сезонов выступал за «Вайкингс». С 2019-го по 2022-й он ежегодно попадал в Матч звезд.

После сезона-2022 раннинбек был отчислен из «Миннесоты» после отказа пойти на сокращение зарплаты.

Прошлый сезон игрок провел в «Нью-Йорк Джетс» в качестве дублера Бриса Холла. За 15 матчей Кук вынес мяч 67 раз на 214 ярдов.

Матч «Сан-Франциско» — «Даллас» пройдет сегодня ночью и начнется в 3:20 мск.