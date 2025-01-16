«Балтимор» вернул Дионтея Джонсона в команду, чтобы получить компенсационный выбор на драфте

Официально Джонсон будет зачислен в состав «Балтимора» 10 февраля, на следующий день после Супербоула. В межсезонье он станет свободным агентом, и если его подпишет какой-нибудь клуб НФЛ, то «Балтимор» получит право компенсационного выбора на драфте 2026 года.