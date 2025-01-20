Защитник «Хьюстона» раскритиковал судейство в матче с «Канзас-Сити»

«Тексанс» дважды получили нарушение на фолах против квотербека «Канзас-Сити». На втором драйве «Чифс» Андерсон совершил контакт с Патриком Махоумсом на 3-й попытке после того, как мяч был брошен в направлении тайт-энда Трэвиса Келси. Судьи определили грубую игру против пасующего.