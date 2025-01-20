Сейкуон Баркли обновил рекорд «Филадельфии» по числу выносных ярдов за один матч плей-офф

За весь сезон, включая плей-офф, Баркли набрал на данный момент 2,329 ярдов на выносе — это третий показатель в истории НФЛ. Лучше показатели были у экс-раннинбека «Денвер Бронкос» Террелла Дэвиса в сезонах 1997 и 1998 годов.