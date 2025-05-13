Лайнбекер «Кливленда» Овусу-Корамоа пропустит следующий сезон из-за травмы

«Здоровье Джеремайи для нас — главный приоритет. Он действительно продвигается в восстановлении, но мы приняли решение внести его в резерв. Это означает, что он не будет играть в 2025 году. Он продолжит оставаться частью команды. Мы не делаем прогнозов на его футбольное будущее, но он в хорошем настроении и следует рекомендациям лучших врачей», — заявил генеральный менеджер «Браунс» Эндрю Берри.