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Лайнбекер «Кливленда» Овусу-Корамоа пропустит следующий сезон из-за травмы

Лайнбекер «Кливленд Браунс» Джеремайя Овусу-Корамоа не сыграет в сезоне-2025.

Источник: Спортс"

Овусу-Корамоа не играл с 8-го тура прошлого сезона, когда получил серьезную травму шеи в матче с «Балтимор Рейвенс». Игрока увезли с поля на каталке, он провел ночь в больнице.

«Здоровье Джеремайи для нас — главный приоритет. Он действительно продвигается в восстановлении, но мы приняли решение внести его в резерв. Это означает, что он не будет играть в 2025 году. Он продолжит оставаться частью команды. Мы не делаем прогнозов на его футбольное будущее, но он в хорошем настроении и следует рекомендациям лучших врачей», — заявил генеральный менеджер «Браунс» Эндрю Берри.

Овусу-Корамоа был выбран «Кливлендом» во втором раунде драфта-2021. В 2023 году он впервые попал в Матч звезд. В апреле 2025-го клуб выбрал лайнбекера Карсона Свесинджера под общим 33-м номером.