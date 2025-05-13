Трей Хендриксон: «После драфта никакой коммуникации с “Бенгалс” не было»

«После драфта между моей стороной и клубом не было никакой коммуникации. Предложения, поступившие до драфта, не соответствовали тем договоренностям, которые нам обещали прошлым летом в случае моей стабильной игры. Тренеры в курсе этих разговоров. Вместо того чтобы совместно найти решение и вернуть меня в команду, они просто прекратили общение. Я ждал, что ситуация разрешится, но без диалога и при очевидном отсутствии интереса достичь взаимопонимания сложно», — рассказал Хендриксон в интервью ESPN.