Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трей Хендриксон: «После драфта никакой коммуникации с “Бенгалс” не было»

Эдж-рашер «Цинциннати Бенгалс» Трей Хендриксон подтвердил, что переговоры по новому контракту не сдвинулись с мертвой точки.

Источник: Спортс"

«После драфта между моей стороной и клубом не было никакой коммуникации. Предложения, поступившие до драфта, не соответствовали тем договоренностям, которые нам обещали прошлым летом в случае моей стабильной игры. Тренеры в курсе этих разговоров. Вместо того чтобы совместно найти решение и вернуть меня в команду, они просто прекратили общение. Я ждал, что ситуация разрешится, но без диалога и при очевидном отсутствии интереса достичь взаимопонимания сложно», — рассказал Хендриксон в интервью ESPN.

По контракту, который истекает после сезона-2025, Хендриксон должен заработать $15,8 млн. Эдж-рашер «Кливленд Браунс» Майлс Гарретт зарабатывает $40 млн в год.

Хендриксон лидировал в НФЛ по сэкам в сезоне-2024 (17,5), повторив свой результат 2023 года. За четыре года в составе «Бенгалс» он провел 65 матчей и сделал 57 сэков.

В это межсезонье «Цинциннати» продлил контракты с ресиверами Джамарром Чейзом и Ти Хиггинсом. В прошлом году клуб оформил рекордное соглашение с квотербеком Джо Бурроу.