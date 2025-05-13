Трей Хендриксон: «После драфта никакой коммуникации с “Бенгалс” не было»

«После драфта между моей стороной и клубом не было никакой коммуникации. Предложения, поступившие до драфта, не соответствовали тем договоренностям, которые нам обещали прошлым летом в случае моей стабильной игры. Тренеры в курсе этих разговоров. Вместо того чтобы совместно найти решение и вернуть меня в команду, они просто прекратили общение. Я ждал, что ситуация разрешится, но без диалога и при очевидном отсутствии интереса достичь взаимопонимания сложно», — рассказал Хендриксон в интервью ESPN.
По контракту, который истекает после сезона-2025, Хендриксон должен заработать $15,8 млн. Эдж-рашер «Кливленд Браунс» Майлс Гарретт зарабатывает $40 млн в год.
Хендриксон лидировал в НФЛ по сэкам в сезоне-2024 (17,5), повторив свой результат 2023 года. За четыре года в составе «Бенгалс» он провел 65 матчей и сделал 57 сэков.
В это межсезонье «Цинциннати» продлил контракты с ресиверами Джамарром Чейзом и Ти Хиггинсом. В прошлом году клуб оформил рекордное соглашение с квотербеком Джо Бурроу.