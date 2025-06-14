«Индианаполис» посмертно включит Джима Ирсея в Кольцо славы в первом матче сезона

«Не было более преданного защитника “Колтс”, НФЛ, города Индианаполис и штата Индиана, чем наш отец Джим Ирсей. Вполне уместно, что он теперь окажется среди других легенд клуба, внесших огромный вклад в развитие команды и сообщества за последние 40 лет», — говорится в совместном заявлении его дочерей Карли Ирсей-Гордон, Кейси Фойт и Кейлен Джексон.