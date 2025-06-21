Си Джей Мозли объявил о завершении карьеры

Пять лет Мозли провел в «Рейвенс», а затем подписал контракт с «Нью-Йорк Джетс», где и доиграл карьеру. В сезоне-2024 он принял участие лишь в четырех матчах (три в старте) из-за травмы шеи. В марте этого года «Джетс» отчислили игрока.