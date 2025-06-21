Патрик Махоумс: «Мы с Келси не обсуждали его возможный уход»

«Мы никогда об этом не говорили. Конечно, у тебя где-то в глубине есть такие мысли — любой, кто провел много сезонов, может задуматься [о завершении карьеры]. Все хотят играть в матчах, но именно межсезонье — вот где по-настоящему тяжело», — сказал Махоумс.