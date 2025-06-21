«Нью-Орлеан» подписал троих игроков из ЮФЛ

27-летний Грин последние два сезона выступал за «Арлингтон Ренегейдс» в ЮФЛ. В 2025 году он принял 13 передач на 150 ярдов с тачдауном. В колледже он играл за «Миннесоту» с 2017 по 2020 год, а затем перешел в «Хьюстон». В последнем сезоне на студенческом уровне сделал 13 приемов на 157 ярдов и 3 тачдауна. На драфте не был выбран и в 2022 году оказался в тренировочном составе «Каубойс», с которыми провел предсезонку 2023 года.