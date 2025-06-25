Аарон Роджерс: «Почти уверен, что это мой последний сезон»

«Да, я почти уверен, что это все. Поэтому мы и заключили контракт на один год. “Стилерс” не пришлось добавлять фиктивные годы. Это история о том, чтобы завершить карьеру с любовью, радостью и в гармонии.



Я играю 20 долбаных лет. Это было долгое путешествие, и я получал удовольствие. Где еще заканчивать карьеру, как не в одной из фундаментальных команд НФЛ? У Майка Томлина, с отличным тренерским штабом, классными парнями и в городе, который ждет побед», — сказал Роджерс в шоу Пэта Макафи.