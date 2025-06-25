Игрок «Джексонвилла» Луис Рис-Заммит может вернуться в регби через 1−2 года

«Сейчас мне 24, у меня, наверное, есть еще год-два, чтобы попытаться пробиться, все зависит от того, как пройдет этот сезон. Когда вернусь в регби — мне будет 25−26. Думаю, я все еще смогу играть на высоком уровне», — отметил он.