«Майами» обменял Джейлена Рэмзи и Джонну Смита в «Питтсбург». В обратном направлении перешел Минка Фицпатрик

Рэмзи, семикратный участник Матча звезд и трехкратный игрок символической сборной, в третий раз за карьеру сменит команду. В прошлом году он сыграл все 17 матчей за «Долфинс», сделав два перехвата, один сэк и сбив 11 передач. По информации СМИ, он получит прибавку к зарплате — в 2025 году его оклад составит $26,6 млн.