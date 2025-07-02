Дэррен Уоллер возобновил карьеру и перешел из «Нью-Йорк Джайентс» в «Майами»

Уоллеру в сентябре исполнится 33 года. Лучшие сезоны он провел в «Рейдерс»: 90 приемов и 1145 ярдов в 2019 году, затем 107 приемов и 1196 ярдов в 2020-м. Однако в 2021 и 2022 годах он много пропускал из-за травм. В 2023 году он провел 12 матчей за «Джайентс», сделав 52 приема на 552 ярда и один тачдаун, после чего объявил о завершении карьеры.