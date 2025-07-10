Кирк Казинс — о выборе «Атланты» на драфте: «У меня не было причин уезжать из Миннесоты, если оба клуба собирались брать квотербека в первом раунде»

«Я подписал контракт с “Атлантой” и был рад начать с чистого листа. Но потом случился драфт НФЛ, и я был довольно удивлен. Я не ожидал, что мы возьмем квотербека так высоко. В тот момент я почувствовал, что меня немного ввели в заблуждение. Если бы я знал об этом в период подписаний на рынке свободных агентов, это определенно повлияло бы на мое решение. У меня не было причин уезжать из Миннесоты, если оба клуба собирались брать квотербека в первом раунде. Но за 12 лет в этой лиге я понял, что тебе никто ничего не должен. Все зависит от того, как ты проявишь себя и заработаешь место в составе», — сказал Казинс в первом эпизоде шоу Quarterback на Netflix.