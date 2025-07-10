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Дак Прескотт: «Готов к началу тренировочных сборов на все сто»

Квотербек «Даллас Каубойс» Дак Прескотт заявил, что полностью восстановился после травмы и будет участвовать во всех упражнениях на тренировочном сборе, который начнется 20 июля в Окснарде.

Источник: Спортс"

«Я настолько здоров, насколько это возможно. Я полностью готов к сборам. Думаю, скоро получу окончательное одобрение от врача, но уже сейчас чувствую себя отлично», — сказал Прескотт.

В межсезонной программе Прескотт участвовал во всех упражнениях на поле после того, как пропустил последние девять матчей прошлого сезона из-за отрыва сухожилия задней поверхности бедра, потребовавшего операции.

Несколько недель назад Прескотт провел традиционный выезд со своими принимающими на озере Окони в Джорджии.