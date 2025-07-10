Лайнбекер «Миннесоты» стал жертвой мошенников и лишился $240 тысяч

В апреле Тернер обратился в полицию, рассказав, что получил звонок от человека, представившегося сотрудником банка JP Morgan Chase. Мошенник сообщил, что кто-то выдает себя за Тернера в одном из отделений банка в Аризоне, и убедил игрока перевести деньги на два счета, зарегистрированных на некие ООО, чтобы якобы избежать кражи.