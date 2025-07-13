Бывший функционер «Питтсбурга»: «Мы могли выбрать Роджерса на драфте 2005 года»

«Нам не пришлось бы подниматься на драфте. Мы просто ждали своего выбора. Мы оценивали Роджерса выше, чем он в итоге ушел, и были удивлены, что он падает», — сказал Уэйли.
На том драфте Роджерс был выбран «Грин-Бэй Пэкерс» под 24-м номером. «Стилерс» делали выбор под 30-м номером и взяли тайт-энда Хита Миллера. Годом ранее клуб уже выбрал квотербека — Бена Ротлисбергера, который в дебютном сезоне привел команду к показателю 15−1 и финалу АФК.
В карьере Роджерса было больше успешных пасовых показателей, но Ротлисбергер выиграл два Супербоула. В одном из них он уступил Роджерсу, когда тот привел «Пэкерс» к победе над «Стилерс».
В это межсезонье Роджерс подписал контракт с «Питтсбургом».