Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший функционер «Питтсбурга»: «Мы могли выбрать Роджерса на драфте 2005 года»

Бывший директор по подбору игроков «Питтсбург Стилерс» Даг Уэйли рассказал, что клуб рассматривал возможность выбрать квотербека Аарона Роджерса на драфте-2005.

Источник: Спортс"

«Нам не пришлось бы подниматься на драфте. Мы просто ждали своего выбора. Мы оценивали Роджерса выше, чем он в итоге ушел, и были удивлены, что он падает», — сказал Уэйли.

На том драфте Роджерс был выбран «Грин-Бэй Пэкерс» под 24-м номером. «Стилерс» делали выбор под 30-м номером и взяли тайт-энда Хита Миллера. Годом ранее клуб уже выбрал квотербека — Бена Ротлисбергера, который в дебютном сезоне привел команду к показателю 15−1 и финалу АФК.

В карьере Роджерса было больше успешных пасовых показателей, но Ротлисбергер выиграл два Супербоула. В одном из них он уступил Роджерсу, когда тот привел «Пэкерс» к победе над «Стилерс».

В это межсезонье Роджерс подписал контракт с «Питтсбургом».