Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патрик Махоумс — о 18 матчах в регулярке: «Я не в восторге от этой идеи»

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс заявил, что не поддерживают идею об увеличении регулярного сезона до 18 матчей.

Источник: Спортс"

«Если и вводить 18 игр, то нужно как-то добавлять недели отдыха, увеличивать паузы. Потому что к концу сезона становится все больше травм, а в ключевых матчах должны играть сильнейшие. Так что если и двигаться в этом направлении, то с обязательными дополнительными неделями отдыха. Но вообще я не в восторге от этой идеи», — сказал Махоумс.

Ранее о необходимости второй недели отдыха при расширении сезона говорил и квотербек «Цинциннати Бенгалс» Джо Бурроу.

По мнению обозревателей, вопрос не в том, будет ли 18-й матч, а в том, когда он появится — до 2030 года по соглашению с профсоюзом игроков или уже после возможного локаута перед сезоном-2031.