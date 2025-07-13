Патрик Махоумс — о 18 матчах в регулярке: «Я не в восторге от этой идеи»

«Если и вводить 18 игр, то нужно как-то добавлять недели отдыха, увеличивать паузы. Потому что к концу сезона становится все больше травм, а в ключевых матчах должны играть сильнейшие. Так что если и двигаться в этом направлении, то с обязательными дополнительными неделями отдыха. Но вообще я не в восторге от этой идеи», — сказал Махоумс.