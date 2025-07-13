Индамукон Су объявил о завершении карьеры

«Это день, когда я попрощался с отцом — человеком, который меня вырастил, формировал, бросал мне вызовы и верил в меня раньше, чем я сам в себя поверил. Он не просто был отцом. Он был моим кумиром, наставником и опорой. Он всегда напоминал мне, что я представляю не только себя, но и свою семью, свою фамилию. Перед смертью он сказал мне: “Пора отпустить футбол. Ты сделал все, что хотел. Теперь пора открыть новую главу”», — написал Су.