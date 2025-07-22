«Канзас-Сити» продлил контракт с Джорджем Карлафтисом

Выбранный под 30-м номером на драфте-2022, Карлафтис провел 53 из 59 матчей регулярного сезона и плей-офф в стартовом составе. На его счету 115 захватов, 24,5 сэка, один спровоцированный фамбл и два подбора. В матчах плей-офф он сделал 8 сэков, включая 4 — в трех играх прошлого сезона.