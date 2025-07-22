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«Канзас-Сити» продлил контракт с Джорджем Карлафтисом

Ди-энд «Канзас-Сити Чифс» Джордж Карлафтис согласовал с клубом новое четырехлетнее соглашение. Сумма сделки составляет $93 млн, из которых $62 млн гарантированы.

Источник: Спортс"

У Карлафтиса оставался последний год по контракту новичка. Весной «Чифс» активировали опцию пятого года, теперь игрок будет связан с клубом до окончания сезона-2030.

Выбранный под 30-м номером на драфте-2022, Карлафтис провел 53 из 59 матчей регулярного сезона и плей-офф в стартовом составе. На его счету 115 захватов, 24,5 сэка, один спровоцированный фамбл и два подбора. В матчах плей-офф он сделал 8 сэков, включая 4 — в трех играх прошлого сезона.

Тренировочные сборы «Канзас-Сити» стартуют в понедельник. Команда начнет работу в университете Миссури Вестерн.

Ранее контракт с клубом продлил гард Трей Смит.