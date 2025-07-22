«Сиэтл» расстался с тайт-эндом Ноа Фэнтом

27-летний Фэнт провел три сезона в составе «Сихокс», перейдя в клуб в рамках обмена Расселла Уилсона в «Денвер Бронкос» в 2022 году. За это время он сыграл 48 матчей (42 в старте), сделал 130 приемов на 1400 ярдов и занес 5 тачдаунов.