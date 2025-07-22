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«Цинциннати» подпишет квотербека Дезмонда Риддера

«Цинциннати Бенгалс» подпишут контракт с квотербеком Дезмондом Риддером, сообщает Том Пелиссеро из NFL Media.

Источник: Спортс"

Для 25-летнего игрока это возвращение в родной город — Риддер выступал за университет Цинциннати. Главный тренер «Бенгалс» Зак Тейлор был координатором нападения и тренером квотербеков в колледже, когда Риддера приглашали в команду.

Риддер был выбран клубом НФЛ «Атланта Фэлконс» в третьем раунде драфта-2022. Он провел четыре матча в стартовом составе в дебютном сезоне и 13 — в 2023 году. После подписания Кирка Казинса и выбора Майкла Пеникса на драфте клуб обменял Риддера в «Аризона Кардиналс», но сезон он завершал в «Лас-Вегас Рейдерс», где сыграл шесть матчей (один в старте).

В 2024 году он реализовал 61% передач, набрал 458 ярдов, сделал 2 тачдауна и 2 перехвата.

В составе «Цинциннати» он, вероятно, будет бороться за позицию третьего квотербека после Джейка Браунинга.