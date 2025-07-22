«Цинциннати» подпишет квотербека Дезмонда Риддера

Риддер был выбран клубом НФЛ «Атланта Фэлконс» в третьем раунде драфта-2022. Он провел четыре матча в стартовом составе в дебютном сезоне и 13 — в 2023 году. После подписания Кирка Казинса и выбора Майкла Пеникса на драфте клуб обменял Риддера в «Аризона Кардиналс», но сезон он завершал в «Лас-Вегас Рейдерс», где сыграл шесть матчей (один в старте).