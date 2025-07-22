Квотербек «Теннесси» Уилл Левис пропустит сезон из-за травмы плеча

«После консультаций с врачами и своими агентами Уилл Левис принял решение перенести операцию на плече, из-за чего пропустит весь сезон-2025. Мы поддерживаем его стремление сосредоточиться на долгосрочном здоровье. Он проявил себя профессионально в межсезонье и заметно вырос как лидер. Мы уверены в его полном восстановлении», — говорится в заявлении клуба.
Левис уже испытывал проблемы с плечом в прошлом сезоне.
Ожидалось, что Левис станет дублером выбранного под первым номером на драфте Кэма Уорда. Теперь «Тайтенс» останутся с Брэндоном Алленом и Тимом Бойлом и, вероятно, будут искать более опытного второго квотербека.
Левис был выбран во втором раунде драфта-2023. Его зарплата гарантирована до 2026 года.