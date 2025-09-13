Раннинбек «Вашингтона» Остин Эклер порвал ахилл

Травма произошла за четыре минуты до конца встречи: Эклер располагался в слоте, завязался с защитником, сделал пару шагов к бровке, а затем в бесконтактной ситуации упал на газон, схватившись за правую голень. Его увели с поля, а затем отвезли в раздевалку на тележке.